Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 64'üncü gününde savunma kısıtlamasına tepki gösteren İmamoğlu salondan çıkarıldı.
Verilen aranın ardından İmamoğlu salona getirilmedi. Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun "Şu anda savunma yapmayacağım" sözlerini "susma hakkı" olarak değerlendirip zabıta yazdırdığını belirtti.
3 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE TALEBİ
Duruşmada savcı tahliye taleplerini açıkladı. Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Medya AŞ Etkinlik Koordinatörü Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay hakkında tahliye kararı verilmesi talep edildi.