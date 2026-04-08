Beyoğlu Davası'nın dosyalarının birleştirilmesi sonrası İBB davasında sanık sayısı 414'e yükseldi. İnan Güney ve Beyoğlu davasında yargılanan diğer sanıklar bugün Silivri'ye getirilmedi.

Duruşmanın 17. celsesine Ekrem İmamoğlu ile Savcı arasındaki "Haddinizi bildiririz" sözleri damga vurmuştu.

Savcı, Ekrem İmamoğlu’nun bir önceki duruşmada dile getirdiği “suç örgütü iddia makamıdır” sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu ile girdiği diyalogda İmamoğlu'na 'Haddinizi bilin yoksa iddia makamı olarak size haddinizi biz bildiririz' demişti.

Adalet Bakanlığı da konuya dahil olmuş, Savcı'nın "hukuki olmadığı tartışılan" bu sözlerine Bakanlık yanıt vermişti. Bakanlık, "Sanıklara gerekli uyarılar yapılmıştır" demişti.

SAVUNMALARDA SON DURUM

17. Günün tamamlanmasıyla birlikte toplamda 24 isim hakimlik sorgusunu tamamladı.

Merakla beklenen yazılım mühendisi Iraz Bayrak ilk kadın tutuklu olarak konuştu.

İBB HANEM uygulaması üzerinden “kopartılan yaygaraya” ilk kez sarih yanıtlar verdi.

Uygulamada veri sızıntısı olmadığını açıkladı.

2021 yılında işe başladığını, iddia makamı tarafından 2023 yılında başlatılan projede “4 yıldır” çalıştığının iddia edildiğini söyledi.

Duruşmada hakimlik sorgusunu tamamlayan bir diper isim ise Nuri Cem Ceylan oldu.

Nuri Cem Ceylan’ın avukatı Cansu Çiftçi, soruşturma safhasında yaşanan ilginç bir olayı aktardı.

Çiftçi; “Veri sızıntısı iddiasıyla, müvekkilim gibi gözaltına alınanlar arasında bir hafriyat kamyoncusu da vardı. Şüpheli olarak alındı ve tutuklamaya sevk edildi. Adamın akıllı telefonu bile yokmuş.” dedi.

Kamyon şoförünün tutuklamaya sevk edildiğini söyledi:

“Savunmasında ‘Kamyonla mı taşıyorum verileri?’ diye bir argüman kurmasını önerdim. Benzer bir şey söyleyerek son anda tutuklanmadı." ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle 18. günde yargılama tutuklu isimlerin savunmasıyla devam edecek.

Kürsüde CHP Genel Merkezinde bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan olacak.

Orhan Gazi Erdoğan, Veri sızıntısı iddialarına yanıt verecek.