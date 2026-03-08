Pazartesi günü başlaması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası öncesinde Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde güvenlik hazırlıkları yoğunlaştırıldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100’de aktardığı bilgilere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, cezaevi yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerin yerleşke içerisinde yapımı süren yeni duruşma salonunu, mevcut duruşma salonlarını, nezarethaneleri ve kampüs çevresindeki yol çalışmalarını yerinde incelediği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Davaya günler kala cezaevi çevresinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Yapılan incelemelerin, duruşma günü için hazırlıkların gözden geçirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan davanın başlayacağı gün öncesinde Silivri ilçesinde eylem yasağı kararı alındığı bildirildi. Yetkililerin bölgede yaşanabilecek yoğunluk ve güvenlik risklerine karşı hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.