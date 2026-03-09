CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda mahkeme heyetine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, Özel’in sözlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında "hakaret" suçu kapsamında incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda savcılık, Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan 2025/318 E. sayılı dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 madde ve fıkraları uyarınca hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."