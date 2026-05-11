İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ.'ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

20 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 24 kişiden Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 20 kişi ise, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında, iştirak şirketi üzerinden "usulsüz ve kurgusal ihale sistemi" işletildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarının araştırıldığı kaydedildi.

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınarak 11.05.2026 tarihinde adliyeye sevk edilen 24 şüpheli şahıstan şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmaları, kalan 20 şüpheli hakkında tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."