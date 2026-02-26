Beşiktaş’ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Tüpraş Stadı Kartal Yuvası Mağazası’nda düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştu. 24 yaşındaki futbolcu, formaları imzalayıp fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların isteklerini geri çevirmedi.

Etkinliğe yoğun katılım olurken, siyah-beyazlı taraftarlar stat çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.

MEHMET SARIMERMER: 'ÇOK GÜZEL BİR GÜN'

Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, etkinliği uzun süredir planladıklarını belirterek, “Bizler için çok güzel bir gün. Taraftarlarımızla kötü günde beraber olduğumuz gibi iyi günde de beraber olmak için güzel bir gün. Böyle bir katılımı beklemiyorduk desek yalan olur. Bekliyorduk ama gördüğümüzde de inanılmaz mutlu olduk. Çünkü her beklediğiniz şey her zaman gerçekleşmiyor. Taraftarımıza, Beşiktaşlılara teveccüh gösterdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Uzak Doğu pazarıyla ilgili planlara da değinen Sarımermer, Oh transferi öncesinde de projelerin bulunduğunu belirterek, “Bununla ilgili Oh gelmeden önce de planlar vardı ama gelince bu planlamalar katlanarak ve büyüyerek devam ediyor. Şimdiden net bir şey söylemem doğru olmaz ama bizim ürün bazında satışlarımız yurt dışı internet sitemiz üzerinden devam ediyor. Uzak Doğu ile ilgili projeler sadece Kartal Yuvası değil kulübümüz genel olarak da bir çalışma yapıyor.” ifadelerini kullandı.

'EN YÜKSEK CİROYA ULAŞTIK'

Geçen hafta oynanan Göztepe maçındaki taraftar ilgisine de değinen Sarımermer, “Son maçta taraftarın ilgisi bizi bu sezonun en yüksek cirosuna ulaştırdı. Yeniden teşekkür ediyorum. Bizim uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz de bir kalabalıktı. Rakam söylemem doğru olmaz ama taraftarımız bizi memnun edecek büyüklüklerde rakamlara ulaştırdı. İnşallah bundan sonra takımımız onları mutlu edecek. Onlar Kartal’ın yuvasına, Kartal Yuvası’na koşmaya devam edecekler inşallah.” diye konuştu.