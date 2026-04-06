Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Ankara’da düzenlenen il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada küresel gelişmeler ve Orta Doğu’daki dengelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin politikalarını eleştiren Baş, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sözleriyle gündeme geldi.

'TRUMP 2026’NIN SONUNU GÖREMEZ'

ABD’nin son dönemde izlediği politikaların başarısız olduğunu savunan Baş, İran ile yaşanan gerilim üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın önemli hatalar yaptığını öne süren Baş, “Ben şimdi buradan söyleyeyim, kayıtlara da geçsin diye söylüyorum. Bu Trump 2026’nın sonunu göremez. Nasıl göremez, bunu ben bilmem ama göremez” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bölgede uzun yıllar süren politikalarının sorgulanmaya başlandığını belirten Baş, yaşanan gelişmelerin küresel dengeleri değiştirdiğini söyledi. Bu süreçte ABD’nin geri adım atmak zorunda kalabileceğini dile getirdi.

'BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞİYOR'

Konuşmasında Orta Doğu’daki güç mücadelesine de değinen Baş, ABD’nin geçmişte bölge ülkeleri üzerinde kurduğu etkinin zayıfladığını savundu. İran örneği üzerinden değerlendirme yapan Baş, yaşanan sürecin ABD açısından yeni bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti.

Baş, ABD’nin bölgedeki ülkelerle ilişkilerinde yaşanan kırılmaların, mevcut siyasi dengeleri yeniden şekillendirdiğini belirterek, bu durumun küresel güç mücadelesinde yeni bir dönemin habercisi olduğunu kaydetti.

'SIRTINI DAYAYANLAR DÜŞÜNSÜN'

Trump’a destek veren liderlerin de bu süreçten etkileneceğini öne süren Baş, “Şimdi sırtını Trump’a dayayıp millete zulmedenler düşünsün” dedi. Bölgedeki gelişmelerin yalnızca ABD’yi değil, onunla hareket eden aktörleri de doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Açıklamalarıyla dikkat çeken Hüseyin Baş’ın sözleri, siyasi kulislerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.