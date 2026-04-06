ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırı başlatmasının ardından Orta Doğu'da bölgeye yayılan gerilim, piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bölgeden gelen haber akışı yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı konuşmada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.Sert mesajlarının yanı sıra diplomatik kanallara işaret eden açıklamaları da dikkat çeken Trump, ABD'nin Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceğini, şu anda müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Bunların yanı sıra daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, dün ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.

Yüksek enerji maliyetleri ve devam eden jeopolitik gerilimler Asya'da pay piyasalarını baskılamaya devam ederken, teknoloji sektörüne devam eden yatırımcı ilgisi endekslerin pozitif tarafta kalmasında etkili oluyor.Rusya ve Çin'in dışişleri bakanları görüştü

Çin'in yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.Bölgedeki durumun kötüye gittiğini ve çatışmanın giderek tırmandığını ifade eden Vang, Çin ve Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak, adaleti ilke edinerek, objektif ve dengeli bir yaklaşımla uluslararası toplumdan daha geniş anlayış ve destek için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.Rus Bakan Lavrov da Orta Doğu'da yükselen gerilimden endişeli olduklarını belirterek, devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, askeri operasyonların derhal sonlandırılması, çatışmanın ve sorunun kökenine yönelik siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönülmesi gerektiğini bildirdi.Güney Kore'den enerji diplomasisi

Öte yandan, Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Koo Yun-cheol, 3 Nisan'da başkent Seul'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt büyükelçileri ile bir araya geldi.Bakan Koo, Güney Kore'nin ham petrolünün yaklaşık yüzde 70'ini Orta Doğu'dan ithal ettiğini ve bu sevkiyatların yüzde 95'inden fazlasının Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, "Bölgede uzayacak bir çatışma, Kore ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri daha da artırabilir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ülkenin en büyük ham petrol tedarikçisi, Katar'ın ise önemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayıcısı olduğunu vurgulayan Koo, Körfez ülkelerinden Güney Kore'ye istikrarlı enerji arzının sürdürülmesini ve temel sanayi ham maddelerinin kesintisiz sevkiyatının sağlanmasına yönelik işbirliğinin güçlendirilmesini talep etti.Koo, hükümetin bölgedeki çatışmanın etkilerini azaltmak için yakıt vergisi indirimleri, petrol ürünlerinde fiyat istikrarı önlemleri ve etkilenen işletmelere yönelik finansman desteği gibi gerekli adımları atacağını söyledi.Microsoft, yapay zeka altyapısı için Japonya'ya 1,6 trilyon yen yatırım yapacak

Kurumsal taraftaki haber akışı da yakından takip edilirken, ABD'li teknoloji şirketi Microsoft Corp.'un, yapay zeka altyapısını güçlendirmek için Japonya'ya 1,6 trilyon yen (10 milyar dolar) yatırım yapacağı bildirildi.Microsoft Corp. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith, başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmede, şirketin yapay zeka ve bulut bilişimle ilgili altyapıyı güçlendirmek için Japonya'ya 1,6 trilyon yen yatırım kararı aldığını belirtti.Smith, 2026-2029 arası yatırım planı kapsamında Japonya merkezli SoftBank Group Corp. ve internet servis sağlayıcısı Sakura Internet Inc. şirketleri ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Takaiçi de yatırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kararı "Japonya'nın veri egemenliği açısından çok anlamlı." şeklinde değerlendirdi.Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.450 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 53.385 puandan günü tamamladı. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 73.040 puan seviyesinde bulunuyor.