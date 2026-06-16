Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin sorunlarını listeledi ve iktidarında ve muhalefetin bir çözüm önerisi olmadığını belirtti.

Baş'ın paylaşımı şöyle:

- Özelleştirme mağduru maden işçileri yürüyor

- Atanamayan öğretmenler eylemde, özel sektör öğretmenleri eylemde

- Emekliler 20 bin lirayla yaşam mücadelesi veriyor

- Asgari ücretli 28 bin lirayla geçinmeye çalışıyor

- 1 gün geç sigortalı olduğu için 10-15 yıl geç emekli olmak zorunda olacak vatandaş adalet bekliyor

- Lise yıllarında sigortalı yapıldıklarını zanneden staj ve çıraklık sigortası mağdurları haklarını istiyor

Liste uzayıp gidiyor... Çiftçinin, hayvancının, sanayicinin, polisin, astsubayın... Hemen herkesin acilen çözüm bekleyen büyük sorunları var. Kitleler halinde büyük sorunları olan bir ülke haline geldik

Peki bu sorunları kim çözecek?

Gelinen noktada görünen o ki ne iktidarın ne de muhalefetin ne bir çözümü ne de çözüm diye bir gündemi var!

Bu noktada görev milletimize düşmektedir!

Milletimiz çözüme yönelmek durumdadır.

Çözümün adı da Milli Ekonomi Modeli gibi dünyaca tescilli bir modeli parti programı yapan Bağımsız Türkiye Partisi'dir.