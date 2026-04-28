Fars Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ajansın uydu izleme verilerine dayandırdığı habere göre, son 72 saat içinde İran’a ait 52 gemi ABD tarafından oluşturulan abluka hattını geçerek rotasına devam etti.

Haberde, söz konusu gemilerin 31’inin petrol tankeri, 21’inin ise yük gemisi olduğu belirtildi. Ayrıca aynı dönemde Hürmüz Boğazı’ndan toplam 30 geminin geçtiği, bunların arasında İran bandıralı 6 tanker ve 5 yük gemisinin de yer aldığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail saldırılarının ardından boğazın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD tarafında ise Donald Trump, İran ile Pakistan arasında yürütülen görüşmelerin başarısız olmasının ardından Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını açıklamıştı. Sonrasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanlarına giriş yapan veya bu limanlardan ayrılan gemilere yönelik 13 Nisan itibarıyla deniz ablukası uygulanacağını duyurmuştu.