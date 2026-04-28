Türkiye seçim atmosferine yaklaşırken, muhalefetin en güçlü figürlerinden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması ihtimali kamuoyunda tartışılmaya devam ederken anket firmaları araştırmalarını sürdürüyor. Yeni anket Asal Araştırma'dan geldi.
Yeni anket Asal'dan: 5 ismin yarıştığı ankette yüzde 39,5'lik oran gündem oldu
Asal Araştırma'nın Nisan 2026 tarihli yeni anketi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Olası bir engel durumunda Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin aday olması gerektiği sorulan seçmen, ezici bir çoğunlukla tek bir ismi işaret etti. Yüzde 39,5'lik oran gündem oldu.
Asal Araştırma’nın 11-20 Nisan 2026 tarihleri arasında 2.008 kişiyle (CATI yöntemiyle) gerçekleştirdiği dev yeni anket, bu senaryoda CHP seçmeninin ve vatandaşın önceliğini ortaya koydu.
Mansur Yavaş: Yüzde 39.5
Yeni anket sonuçlarına göre, İmamoğlu’nun sahada olmadığı bir senaryoda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 39,5'lik tercih oranıyla ilk sırada yer aldı.
Mansur Yavaş’ın, en yakın rakibi olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e (yüzde 17,0) yaklaşık 22 puan fark atması dikkat çekti.
ESKİ LİDERLER VE YENİ İSİMLER LİSTEDE
Anket sonuçlarında diğer isimlerin oy oranları ise şu şekilde şekillendi:
Özgür Özel: Yüzde 17.0
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 3.5
Muharrem İnce: Yüzde 1.5
Dilek Kaya İmamoğlu: Yüzde 1.0
"HİÇBİRİ" DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Anketin en çarpıcı noktalarından biri de kararsızların ve alternatif arayanların oranı oldu.
"Başka biri" diyenler yüzde 10,5, "Hiçbiri" diyenler yüzde 12,0 ve "Fikrim yok" diyenlerin yüzde 15,0 olması, seçmenin bir kısmının henüz net bir alternatifte birleşmediğini gösteriyor.
Siyaset uzmanları, yeni anket verilerini Mansur Yavaş’ın "birleştirici figür" imajını koruması olarak yorumladı.
Özgür Özel’in Genel Başkanlık avantajına rağmen Mansur Yavaş’ın gerisinde kalması, seçmenin belediye başkanlığı icraatlarına verdiği önemi bir kez daha tescilledi.
Asal Araştırma’nın Ekrem İmamoğlu’nun yerine kimin aday olması gerektiği sorulan, Mansur Yavaş, yüzde 39,5'lik oran ile ilk sırada yer aldığı yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.