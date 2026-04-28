Piyasa takviminde kırmızıyla işaretlenen 29 Nisan Çarşamba günü saat 21:00’de Fed, faiz kararını açıklayacak. Ancak bu kez durum farklı.
Selçuk Geçer: Altın havalara uçacak
Selçuk Geçer, 29 Nisan’da açıklanacak Fed faiz kararı öncesi piyasaların şifrelerini çözdü. Görev süresi dolan Powell’ın son toplantısına dikkat çeken Geçer, altın ve gümüş için "Bu seviyeleri bir daha göremeyeceksiniz" diyerek dudak uçuklatan yeni zirveleri açıkladı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
15 Mayıs’ta koltuğunu devredecek olan Jerome Powell, saat 21:30’da "Fed Başkanı" unvanıyla son kez mikrofon başına geçecek.
YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer’e göre Powell’ın veda konuşmasındaki faiz indirimi sinyalleri, piyasalarda fırtına koparacak.
Altın fiyatlarındaki durgunluğun "fırtına öncesi sessizlik" olduğunu belirten Selçuk Geçer, ons altın için geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini savundu.
"4.690 - 4.750 dolar bandı artık bir taban. Altın aşağı gitmiyor, yukarı gitmek için güç topluyor. 5.000 doların üzerine bir kez çıktı mı, bu seviyeler artık hayal olacak.5.500 dolar kesin, ardından 7.000 doları göreceğiz. Bir sonraki aşamada ise 10.000 doları konuşmaya başlayacağız."
Geçer’e göre asıl "agresif" hareket altından ziyade gümüşte yaşanacak.
Çin’in yenilenebilir enerji ve güneş paneli teknolojisindeki atağının gümüşe olan endüstriyel talebi patlattığını belirten ekonomist, gümüş yatırımcısını heyecanlandıracak rakamlar verdi.
"Gümüş hem kıymetli hem de endüstriyel bir maden. Güneş panellerinde kullanılan gümüş macununa talep deli gibi artıyor. 75 dolarda seyreden gümüş için 120 doları boş verin; 200 doları görürsek kimse şaşırmasın!"
Selçuk Geçer, piyasaların şu an Orta Doğu’daki görüşmelere ve Powell’ın ağzından çıkacak tek bir kelimeye kilitlendiğini vurgulayarak, faiz indirimlerinin konuşulmaya başlandığı an "ufak ufak" başlayan kıpırdanmanın devasa bir yükseliş dalgasına dönüşeceği uyarısında bulundu.
Jerome Powell'ın 15 Mayıs'ta sona erecek görev süresi öncesi yapacağı bu son açıklama, sadece bir faiz kararı değil, küresel piyasaların gelecek 10 yılına yön verecek bir "miras" niteliği taşıyor.
Selçuk Geçer’in "altında 10 bin dolar" vizyonu, enflasyonist baskıların ve jeopolitik risklerin ne denli ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.