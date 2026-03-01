ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına ilişkin iddialar gündeme gelirken, bölgede ticari gemi trafiği sürerken bazı tanker ve konteyner gemilerinin rota değiştirerek U dönüşü yaptığı görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğini durdurduğuna ilişkin telsiz yayınları alındığı bildirildi.

GÜVENLİK SEVİSYESİ 3 İLAN EDİLDİ

Boğazın kapatılmasının ardından bölgede bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3 ilan edildi. Açıklamada, bölgedeki seyir duyurularının yakından takip edilmesi ve gerekli görülmesi halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile irtibata geçilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

EN YÜKSEK ALARM SEVİYESİ

ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3, denizcilik terminolojisinde yakın ve ciddi bir güvenlik tehdidi bulunduğu anlamına geliyor. Bu seviye en yüksek alarm seviyesini ifade ediyor.

DÜNYANIN YÜZDE 20'Sİ

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünya genelindeki günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sinin, yani yaklaşık 20 milyon varilin geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktardaki petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını uluslararası piyasalara ulaştırıyor.