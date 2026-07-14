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Kaynak: AA

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, sabah erken saatlerde, bir dökme yük gemisinin başka bir deniz aracıyla çarpışması sonucu dökme yük gemisinin gövdesinde ciddi hasar gerçekleşti.

Hasar sonrası gemi su almaya başladı.

Gemi kaptanının acil tahliye talimatı üzerine 23 yabancı mürettebatın tamamı, İran'ın "başarılı müdahalesiyle" kurtarıldı.

Keşm Adası'nda tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve kurtarılan mürettabatın uyrukları hakkında ise teyitli bir bilgi geçmedi.