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Kaynak: Haber Merkezi

Hülya Avşar'ın mirasın hayattayken paylaştırılması gerektiğine yönelik görüşleri, Demet Akalın ile arasında fikir ayrılığı yaşanmasına neden oldu. Aile bireyleri arasında ileride ortaya çıkabilecek miras anlaşmazlıklarının önüne geçmek için paylaşımın önceden yapılmasını öneren Avşar'a, Akalın sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, söz konusu düşünceyi eleştirdi.

HÜLYA AVŞAR MİRAS PAYLAŞIMI HAKKINDA KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hülya Avşar'a, tanınmış kişilerin vefatlarının ardından gündeme gelen miras anlaşmazlıkları hakkında sorular yöneltildi.

Özellikle yüksek miktarda serveti bulunan kişilerin miras konusunda önceden karar almasının önemine değinen Avşar, paylaşımın adil şekilde düzenlenmesinin aile içindeki olası sorunları engelleyebileceğini belirtti.

Çocuklardan birine diğerlerine kıyasla daha fazla miras bırakılmasının ya da bir çocuğun mirastan yoksun tutulmasının aile ilişkilerinde ciddi sorunlara neden olabileceğini ifade eden Avşar, görüşünü şu sözlerle anlattı:

"Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar."

Mirasın paylaşımında hukuki işlemlerin tamamlanması gerektiğini de vurgulayan Avşar, vasiyetin resmî şekilde hazırlanarak güvence altına alınmasını önerdi. Ünlü sanatçı, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. 'İşte bu benim vasiyetim' diyeceksin, sonra istedikleri kadar debelensinler!"

DEMET AKALIN'DAN HÜLYA AVŞAR'A TEPKİ

Hülya Avşar'ın miras paylaşımına ilişkin değerlendirmeleri sosyal medyada konuşulurken Demet Akalın da konuya ilişkin görüşünü paylaştı.

Avşar'ın açıklamalarının bulunduğu videoya yorum yazan Akalın, mirasın kişi hayattayken paylaştırılması fikrini doğru bulmadığını belirtti.

Ünlü şarkıcı, tepkisini "Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana 'Aç mısın tok musun?' soran oldu mu ki..." sözleriyle dile getirdi.

Miras paylaşımı konusunda farklı görüşler ortaya koyan Hülya Avşar ve Demet Akalın'ın açıklamaları, magazin gündeminde yer aldı.