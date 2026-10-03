Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Şarkıcı Demet Akalın, Konya’nın Beyşehir ilçesinde yurt imkanlarının yetersizliği nedeniyle eğitim hayatına başlayamadığı belirtilen 400 kız öğrenci için destek kararı aldı. Akalın, öğrencilerin barınma sorununa çözüm sağlamak amacıyla 7 odalı bir ev kiralayacağını ve kira bedelini kendisinin karşılayacağını duyurdu.

Akalın, öğrencilerin diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de Konya Valiliğinden destek istedi.

Şarkıcı Demet Akalın, Beyşehir’de yaşandığını ifade ettiği yurt problemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"KİRAYI BEN HALLEDECEĞİM"

Beyşehir’de 400 kız öğrencinin yurt problemi nedeniyle okula başlayamadığını belirten Akalın, "Konya Beyşehir’de yurt sorunu varmış. 400 kız öğrenci ne yazık ki okula başlayamamış. Çok mesaj alıyorum. Yedi odalı bir ev bulup, kirayı ben halledeceğim" açıklamasını yaptı.

Ev kiralandıktan ve kira gideri karşılandıktan sonra öğrencilerin ihtiyaçlarının geri kalan bölümü için de yetkililerden çözüm talep eden Akalın, Konya Valiliğine yönelik olarak "Gerisi için bir çözüm bulabilir miyiz?" çağrısında bulundu.