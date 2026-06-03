İngiltere futbolunun köklü ekiplerinden Hull City'nin Premier Lig'e adını yazdırmasının ardından kutlamaların adresi Antalya oldu. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın özel daveti üzerine, 80'i Hull City taraftarı olmak üzere toplam 155 davetli, Corendon Airlines'ın organize ettiği özel bir uçuşla İngiltere'den Türkiye'ye getirildi.

KEMER'DEKİ LÜKS OTELLERDE KONAKLIYORLAR

Corendon Airlines'ın kulübe özel olarak tasarladığı uçakla Antalya'ya ulaşan İngiliz taraftarlar, Corendon Hotels & Resorts bünyesinde faaliyet gösteren Corendon Playa Kemer ile yakın zamanda hizmete açılan Corendon Hydros Club Kemer otellerinde konaklıyor.

SPONSORLUK İLİŞKİSİ PREMİER LİG İLE YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI

Havacılık şirketi Corendon Airlines, Hull City ile 2022 yılından bu yana sürdürdüğü ortaklık kapsamında kulübün hem forma göğüs sponsorluğunu hem de resmi seyahat sponsorluğunu üstleniyor. İngiliz ekibinin Premier Lig'e yükselmesiyle birlikte, taraflar arasındaki bu güçlü işbirliği uluslararası alanda daha geniş bir görünürlük ve etki alanına ulaşıyor.

SPOR VE TURİZM BİR ARADA: TÜRKİYE'NİN TURİZM ELÇİLİĞİ

Hull City’nin Premier Lig yolculuğu sportif bir başarının ötesinde, İngiltere ile Türkiye arasındaki kültürel bağları da kuvvetlendiriyor. Kulüp başkanı Acun Ilıcalı'nın uzun süredir hayalini kurduğu "Hull City taraftarlarını Türkiye ile buluşturma" vizyonu, Antalya'daki bu organizasyonla hayata geçirilmiş oldu.

Corendon Airlines'ın lojistik ve sponsorluk katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik sayesinde yabancı misafirler, Türkiye'nin doğal güzelliklerini, kültürel misafirperverliğini ve yüksek turizm potansiyelini yerinde deneyimliyor. Spor ve turizmi tek bir potada eriten bu projelerle şirket, Premier Lig heyecanını Akdeniz'de turizmle birleştirerek Türkiye'nin küresel çaptaki turizm elçiliğine de doğrudan katkı sağlıyor.