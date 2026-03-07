İngiltere Championship’te Hull City, MKM Stadyumu’nda konuk ettiği Millwall’a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Hull City, play-off yarışındaki doğrudan rakiplerinden Ipswich’in ardından Millwall’a da kaybederek üst üste ikinci kritik yenilgisini aldı.

Millwall’a galibiyeti getiren golleri Jake Cooper, Mihailo Ivanovic ve Josh Coburn kaydetti. Hull City’nin tek golü ise Joe Gelhardt’tan geldi.

İLK YARIYI HULL DOMİNE ETTİ

Karşılaşmanın ilk golü 14. dakikada geldi. Millwall kaptanı Jake Cooper, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Ev sahibi Hull City kısa süre sonra oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve 18. dakikada Joe Gelhardt’ın golüyle skoru eşitledi. İlk yarıda Hull City iki kez direğe takılırken bir golü de hakem kararıyla iptal edildi.

İKİNCİ YARIDA MİLLWALL FARK YARATTI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Millwall, 70. dakikada Mihailo Ivanovic’in golüyle yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Josh Coburn’un kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi.

PLAY-OFF YARIŞI KIZIŞTI

Bu galibiyetle Millwall, play-off yarışında önemli bir avantaj elde etti. Hull City ise son haftalara girilirken üst üste aldığı kritik yenilgilerle Premier Lig hedefinde önemli bir darbe aldı.