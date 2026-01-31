Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City durdurulamıyor.
BLACKBURN DEPLASMANINDA ZOR DA OLSA KAZANDI
Premier Lig yolunda üst üste aldığı galibiyetlerle önemli bir ivme yakalayan Hull City, ligin 30. haftasında bugün Blackburn Rovers deplasmanında zorlansa da kazanmasını bildi.
HULL CITY'NİN İMDADINA LIVERPOOL'UN GENÇ GOLCÜSÜ KOUMAS YETİŞTİ
Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, ara transfer döneminde Liverpool'dan kiralık olarak takıma katılan 20 yaşındaki İngiliz forvet Louie Koumas'ın 81. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI
Championship'te galibiyet serisini 4 maça çıkaran Hull City bu sonuçla puanını da 53'e yükseltti.