Haluk Levent, geçtiğimiz yıl Fatih Eke’ye ait olan bir kripto para şirketini satın almıştı. İsminin “çörek otu” anlamına gelmesi nedeniyle kamuoyunda “çörek otu dolandırıcılığı” olarak anılan bu şirket, devir sonrası HLKCoin adını aldı.
Haluk Levent’e kripto tepkisi: ‘Sana Güvendik hayal kırıklığına uğradık’
Kripto para yatırımları nedeniyle büyük kayıplar yaşayan yüzlerce kişi, borçlarını kapatma sözü verdiği halde uzun süredir sessiz kalan Haluk Levent’e tepki gösterdi. Mağdurlar, ünlü şarkıcıya ‘Sana güvendik bizi kandırdın’ diyerek tepki gösterdiler.Derleyen: Hande Karacan
Şirket aracılığıyla mağdur edildiklerini öne süren çok sayıda kişi, Haluk Levent’e mesajlar göndererek seslerini duyurmaya çalıştı. Daha önce şirketin tanıtımını yaptığı ve bu nedenle yaşanan zararlarda sorumluluğu olduğu iddia edilen Levent, Ahbap ekibi üzerinden paylaştığı bir video ile kamuoyuna açıklamada bulundu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Levent, açıklamasında söz konusu firma ile Samandağ’da bir Söğüt Merkezi projesi yürüttüklerini, organik tarım ve çörek otu üretimi üzerine iş birliği yaptıklarını ifade etti.
‘PAYLAŞIMLARIM YATIRIM ÇAĞRISI OLARAK ALGILANMIŞ OLABİLİR’
Levent, “Hiçbir zaman kripto para reklamı yapmadım ve yapmam. Paylaşımlarım yatırım çağrısı olarak algılanmış olabilir” diyerek geri adım attı. Coin değerlerinin düşmesiyle zarar eden yatırımcıların kayıplarını karşılayacağını da dile getirdi.
'ZARARLARI KARŞILAYACAĞIM' DEMİŞTİ
Daha önce yaptığı açıklamada, maddi durumu kısıtlı olan vatandaşların zararlarını konser ve sponsorluk gelirleriyle telafi edeceğini söyleyen Haluk Levent’e güvenen pek çok kişi, şirketten ayrılmayarak beklemeyi tercih etti.
Aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı. Bunun üzerine mağdurlar, çözüm talebiyle defalarca mesaj atmalarına rağmen ne şirkete ne de Haluk Levent’e ulaşabildiklerini belirtti. Tepkilerini dile getiren yatırımcılar, “Sana güvendik, hayal kırıklığına uğradık. Hepimizin psikolojisi bozuldu” sözleriyle tepki gösterdiler.