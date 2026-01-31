Haluk Levent’e kripto tepkisi: ‘Sana Güvendik hayal kırıklığına uğradık’

Şirket aracılığıyla mağdur edildiklerini öne süren çok sayıda kişi, Haluk Levent’e mesajlar göndererek seslerini duyurmaya çalıştı. Daha önce şirketin tanıtımını yaptığı ve bu nedenle yaşanan zararlarda sorumluluğu olduğu iddia edilen Levent, Ahbap ekibi üzerinden paylaştığı bir video ile kamuoyuna açıklamada bulundu.