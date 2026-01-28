İngiltere Championship'te son dönemde yakaladığı form grafiğiyle Premier Lig hayaline adım adım yaklaşan Hull City'den dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi.

HULL CITY MCNAIR TRANSFERİNİ DUYURDU

Hull City, MLS ekibi San Diego'dan 30 yaşındaki Kuzey İrlandalı stoper Paddy McNair'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Paddy McNair ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Anlaşma kapsamında Hull City'nin 1 yıl sözleşme uzatma opsiyonunun da olduğu belirtildi.

PADDY MCNAIR: 'HEDEFİMİZE ULAŞABİLİRSEK HARİKA OLUR'

Transferi sonrası görüşlerini paylaşan tecrübeli oyuncu şöyle konuştu:

"Burada olmak harika bir duygu. Birkaç haftadır üzerinde çalışılıyordu, bu yüzden nihayet gerçekleştiği için çok mutluyum.

Uzun yıllar Championship'te oynadım ve tek özlediğim şey bir üst lige yükselmek."

Ligde iyi bir konumda olan büyük bir kulübe gelmek harika bir fırsattı. Sezon sonuna doğru ilerlemeye devam edip hedefimize ulaşabilirsek harika olur."

MANCHESTER UNITED İLE KARİYERİNE BAŞLAMIŞTI

Manchester United altyapısından yetişen ve Kırmızı Şeytanlar ile 27 maçta forma giyen Paddy McNair, kariyerinde Middlesbrough, Sunderland ve West Brom formaları giydi.