Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda binlerce aday mesleki gelecekleri için ter döktü.

13 BİNE YAKIN ADAY TER DÖKTÜ

Türkiye genelinde 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınava 12 bin 993 aday katıldı. 36 bina ve 462 salonda eş zamanlı başlayan sınavda adaylara test formatındaki soruları yanıtlamaları için 155 dakika süre tanındı.

SINAV GÜVENLİĞİ VE KATILIM ŞARTLARI

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar "saat 10.00" kuralına tabi tutularak binalara alındı. Sınava, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden mezun olanların yanı sıra, yurt dışındaki hukuk fakültelerini bitirip denklik derslerini tamamlayan adaylar katılım sağladı. Kimlik sorunu yaşayan adaylar için ise il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü boyunca mesaiye devam etti.

Hukuk mesleklerine adım atmak isteyen adayların merakla beklediği takvim açıklandı. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre; 2026-HMGS/1 sınav sonuçları, 21 Mayıs tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını her yıl olduğu gibi ÖSYM’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.