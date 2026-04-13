Honor 600 ve 600 Pro teknik özellikleri: Her iki model de küresel pazarlarda 9.000 mAh gibi oldukça yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkarken, Avrupa versiyonlarında bu kapasitenin 6.400 mAh seviyesinde olacağı belirtiliyor. Şarj tarafında ise standart model 60W, Pro model ise 80W hızlı şarj desteği sunacak.

Ekran tarafında iki cihaz da 6,57 inç büyüklüğünde, 2728 x 1264 piksel çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızı sunan panellerle geliyor.

Performans tarafında:

Honor 600, Snapdragon 7 Gen 4 işlemciden güç alıyor.

Honor 600 Pro ise Snapdragon 8 Elite ile amiral gemisi seviyesine göz kırpıyor.

Bellek ve depolama seçenekleri:

Honor 600: 8 GB RAM

Honor 600 Pro: 12 GB RAM

Her iki model: 256 GB ve 512 GB depolama

Kamera ve bağlantı özellikleri

Kamera tarafında her iki modelde de:

200 MP ana kamera (OIS destekli, f/1.9)

12 MP ultra geniş açı kamera

50 MP ön kamera

Pro modelde bunlara ek olarak 50 MP telefoto kamera (OIS destekli) yer alıyor.

BAĞLANTI TARAFINDA:

Pro model: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0

Standart model: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4

Her iki modelde NFC, kızılötesi sensör ve ekran altı parmak izi okuyucu bulunuyor

IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunuluyor

Tasarım ve yazılım

Metal çerçeve ile gelen cihazlar ince yapılarıyla dikkat çekiyor:

Honor 600: 180 gram, 7,34 mm kalınlık

Honor 600 Pro: 195 gram, 7,8 mm kalınlık

Her iki model de kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü ile çıkacak. Honor, bu seride özellikle yapay zeka destekli özellikler ve gelişmiş kamera performansına odaklanıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Honor 600 serisinin Avrupa fiyatlandırması da ortaya çıktı:

Honor 600: yaklaşık 400 euro başlangıç fiyatı

512 GB versiyon: yaklaşık 530 euro

Honor 600 Pro: yaklaşık 630 euro (512 GB)

Yeni serinin Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.