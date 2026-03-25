Honor 600 ve Honor 600 Pro’nun doğrudan iPhone 17 serisini akla getiren tasarımları Roland Quandt tarafından sızdırıldı. 600 Pro’yu iki farklı renkte, 600’ü ise üç farklı renkte hazırladığı görülen şirket, ilginç şekilde iPhone 17 Pro’nun öne çıkan turuncu rengini 600 Pro’da değil, standart 600’de kullanıyor. Quandt’a göre her iki telefonda da 6,57 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüğe sahip 120 Hz OLED ekranlar yer alıyor.

HONOR 600 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Honor 600 Pro, 6,5 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon, AMOLED ekranda yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Serinin bir önceki modeli olan Honor 500 Pro'da ise 6,55 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2736 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu mevcut. Yeni modelde de 6000 nit civarı parlaklık görebiliriz.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunabilir. Honor 500 Pro'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de Qualcomm'un güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak.

Bu sayede telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

HONOR 600 PRO TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?

Honor 600 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 400 serisi dahil olmak üzere Honor'un pek çok akıllı telefon satılıyor. Dolayısıyla Honor 600 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Bu sızıntılar, Honor’un tasarımda Apple’dan ilham alarak Avrupa ve global pazarda daha rekabetçi bir konuma gelme stratejisini de gözler önüne seriyor. Özellikle büyük batarya ve yüksek çözünürlüklü ana kamera kombinasyonu, orta-üst segmentte dikkat çekici bir alternatif olabilir.