Türkiye'nin güncel deprem risk haritası: İl ve ilçelerin durumu nasıl?

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşakları ve Deniz Altı Riski taşımaktadır.

Fay Hatları ve Geçtiği Yerler: Akdeniz'de Helenik-Kıbrıs Yayı deniz altındadır. Isparta Açısı'ndaki yerel faylar önemlidir. Güneydoğu'da ise Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı, bölgenin kuzey sınırını oluşturur ve Şırnak, Siirt üzerinden Van'a doğru uzanır.

En Riskli İller

Akdeniz: Hatay , Adana (doğu kesimi), Osmaniye, Burdur, Isparta (Isparta Açısı), Antalya (kıyı kesimleri). Mersin görece daha düşük risklidir.

Güneydoğu Anadolu: Kahramanmaraş, Adıyaman , Diyarbakır (kuzey kesimi), Şırnak, Siirt, Batman (kuzey kesimi). Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi daha düşük risklidir.

En Riskli İlçeler: Adana'da Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu; Burdur ve Isparta Merkez; Antalya'da kıyı şeridi (Alanya, Manavgat); Diyarbakır'da Lice, Kulp; Şırnak'ta Merkez, Uludere en riskli ilçelerdir.