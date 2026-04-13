Türkiye'nin güncel deprem risk haritası: İl ve ilçelerin durumu nasıl?
Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alırken ülkenin büyük bölümü yüksek risk altında bulunuyor. AFAD verilerine göre hazırlanan harita, Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu fay hatlarının etkilediği bölgeleri ve risk düzeylerini ortaya koyuyor. İşte detaylar...
Türkiye’nin sismik yapısını başlıca üç fay hattı şekillendirir: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hatları. Aşağıda bu hatların etkilediği bölgeleri ve en riskli ilçe analizlerini bulabilirsiniz.
MARMARA BÖLGESİ
Fay Hatları ve Geçtiği Yerler: KAF'ın kuzey kolu Marmara Denizi'nin içinden geçerken, güney kolu İzmit Körfezi'nden başlayıp Sapanca Gölü, Adapazarı, Geyve, Pamukova üzerinden devam eder. Gemlik ve Bandırma da bu güney kolunun etkisi altındadır.
En Riskli İller: İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale (doğu kesimi).
En Riskli İlçeler: İstanbul'da Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu; Kocaeli'de Gölcük, İzmit, Gebze, Derince; Sakarya'da Adapazarı, Akyazı, Hendek, Sapanca yüksek riskli ilçeler arasındadır.
EGE BÖLGESİ
Fay Hatları ve Geçtiği Yerler: Bölge, Gediz Grabeni (Manisa, Turgutlu, Salihli), Büyük Menderes Grabeni (Aydın, Nazilli, Söke) ve Küçük Menderes Grabeni gibi çöküntü alanlarını çevreleyen faylarla doludur. İzmir çevresinde ise Tuzla Fayı, Seferihisar Fayı ve İzmir Fayı gibi önemli kırıklar bulunur.
En Riskli İller: İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Kütahya, Uşak.
En Riskli İlçeler: İzmir'da Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Konak, Seferihisar; Aydın'da Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası; Manisa'da Merkez, Turgutlu, Salihli, Akhisar; Denizli'de Merkezefendi, Pamukkale en riskli ilçelerdir.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Fay Hatları ve Geçtiği Yerler: DAF, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey devamıdır. Hatay (Amik Ovası), Kahramanmaraş (Pazarcık, Türkoğlu), Adıyaman (Gölbaşı), Malatya (Pütürge), Elazığ (Sivrice), Bingöl (Karlıova) boyunca uzanır.
En Riskli İller: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzincan
En Riskli İlçeler: Hatay'da Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan; Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Onikişubat, Elbistan, Pazarcık; Adıyaman'da Merkez, Gölbaba, Besni; Malatya'da Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir; Elazığ'da Sivrice, Palu yüksek riskli ilçelerdir. Erzincan Merkez de KAF üzerindeki konumuyla son derece risklidir.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Fay Hatları ve Geçtiği Yerler: En önemli yerel faylar Tuz Gölü Fay Hattı (Cihanbeyli'den Aksaray'a uzanır) ve Eskişehir Fay Hattı'dır. Ayrıca Ankara'nın kuzeyi KAF'ın etkisi altındadır. Kayseri'de Erciyes ve Ecemiş fayları bulunur.
En Riskli İller (Bölge İçindeki Faylar Nedeniyle): Konya (Tuz Gölü Fayı), Eskişehir, Ankara (Kuzey kesimleri, KAF'a yakınlık), Kayseri (Erciyes Fayı), Aksaray.
En Riskli İlçeler: Konya'da Cihanbeyli, Ereğli; Eskişehir'de Merkez ilçeler (Tepebaşı, Odunpazarı); Ankara'da Şereflikoçhisar, Evren (Tuz Gölü Fayı'na yakın), Kızılcahamam (KAF'a yakın); Kayseri'de Merkez ilçeler, Develi en riskli yerlerdir. Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ın büyük bölümü daha düşük risklidir.
AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşakları ve Deniz Altı Riski taşımaktadır.
Fay Hatları ve Geçtiği Yerler: Akdeniz'de Helenik-Kıbrıs Yayı deniz altındadır. Isparta Açısı'ndaki yerel faylar önemlidir. Güneydoğu'da ise Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı, bölgenin kuzey sınırını oluşturur ve Şırnak, Siirt üzerinden Van'a doğru uzanır.
En Riskli İller
Akdeniz: Hatay , Adana (doğu kesimi), Osmaniye, Burdur, Isparta (Isparta Açısı), Antalya (kıyı kesimleri). Mersin görece daha düşük risklidir.
Güneydoğu Anadolu: Kahramanmaraş, Adıyaman , Diyarbakır (kuzey kesimi), Şırnak, Siirt, Batman (kuzey kesimi). Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi daha düşük risklidir.
En Riskli İlçeler: Adana'da Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu; Burdur ve Isparta Merkez; Antalya'da kıyı şeridi (Alanya, Manavgat); Diyarbakır'da Lice, Kulp; Şırnak'ta Merkez, Uludere en riskli ilçelerdir.
KARADENİZ BÖLGESİ
Fay Hatları ve Geçtiği Yerler: Kuzey Anadolu Fay Hattı, bölgenin güney sınırını oluşturur. Düzce, Bolu, Gerede, Çerkeş, Ilgaz, Tosya, Merzifon, Niksar, Reşadiye, Erzincan boyunca uzanır. Karadeniz sahili boyunca da Karadeniz Bindirme Fayı bulunur.
En Riskli İller : Düzce, Bolu, Karabük, Çankırı (kuzey), Amasya, Tokat, Erzincan, Bayburt.
En Riskli İlçeler: Düzce Merkez, Kaynaşlı, Gölyaka; Bolu Merkez, Gerede; Karabük Merkez; Tokat'ta Erbaa, Niksar, Reşadiye (KAF üzerindeki en aktif segmentlerden biri); Amasya'da Merzifon; Erzincan Merkez en riskli yerlerdir. Sahil şeridinde ise Bartın Merkez (1968 depremi) gibi alanlar dikkat gerektirir.