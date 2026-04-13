Türkiye ekonomisinin ana sektörlerini kapsayan ciro endeksleri 2026 yılı Şubat ayında hem yıllık hem de aylık bazda yükseliş grafiği gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam, performansını yansıtan ciro endeksi yıllık bazda yüzde 34,2 oranında artırdı.

İNŞAATTA SINIRLI KALDI

Şubat ayı verileri incelendiğinde, yıllık ciro artışında lokomotif rolünü ticaret sektörü üstlendi. Sektörlerin yıllık performans tablosu da belli oldu.

Ticaret hacmi yüzde 36,8 artışla büyümenin zirvesinde yer alırken, hizmet sektörü yüzde 34,6’lık artış gerçekleştir. Sanayide üretim tarafında yüzde 31,7’lik bir hacim genişleme gösterdi. İnşaat diğer sektörlere oranla daha sınırlı kalarak yüzde 20,2 artış gösterdi.

Ekonominin toplam cirosu bir önceki aya (Ocak 2026) göre %2,0 oranında artış kaydetti. Aylık bazda sektörler arasında keskin ayrışmalar görüldü. Aylık yüzde 4,1 artış gösteren sanayi sektörü, kısa vadeli büyümenin itici gücü oldu. Hizmet sektörü aylık yüzde 2,5, ticaret sektörü ise yüzde 1,5 oranında ivme kazandı.

Yıllık bazda artış kaydeden inşaat sektörü, aylık bazda yüzde 3,0 oranında gerileyerek Şubat ayında ivme kaybeden tek ana sektör oldu.