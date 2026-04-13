Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin ticaret satış hacmi endekslerini açıkladı. Veriler, ticaretin genelinde yıllık bazda sınırlı bir büyüme gözlenirken, perakende sektörünün çift haneli artışla genel endeksi sırtladığını ortaya koydu.

PERAKENDE TİCARET ZİRVEDE

2021 yılı baz alınarak hesaplanan ticaret satış hacmi, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde ise perakende ticaretin performansı dikkat çekti.

Perakende ticaret, yıllık bazda yüzde 15,6 artışla büyümenin lokomotifi oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerde satış ve onarım hacmi yıllık yüzde 1,5 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,1 oranında sınırlı bir düşüş kaydetti.

AYLIK VERİLERDE "HAFİF FREN" SİNYALİ

Yıllık bazdaki artışa rağmen, Şubat ayı verileri bir önceki aya (Ocak 2026) göre ticaret hacminde hafif bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Ocak ayında dış ticaret satış hacmi yüzde 0,1 artmışken, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,4 yükselmişti. Toplam ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 0,6 azaldı.

Aylık değişimlerin detayları ise şöyle şekillendi:

Motorlu Kara Taşıtları: Aylık yüzde 5,5 ile en keskin düşüşün yaşandığı grup oldu.

Perakende Satışlar: Bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında küçük bir gerileme yaşadı.

Toptan Ticaret: Genel düşüş eğiliminin aksine aylık bazda yüzde 0,2 oranında sınırlı bir artış gösterdi.