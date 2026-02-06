Hollanda’da 3 partinin yer aldığı azınlık hükümeti için anlaşmaya varıldı. Demokrat Parti, Hıristiyan Demokrat Parti ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin kurduğu koalisyonda yer alacak bakan ve müsteşarlar belli oldu. Koalisyonda bir tane de Türk kökenli bakan olacak.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi Genel Başkanı Dilan Yeşilgöz koalisyonda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacak. Yeşilgöz gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Azınlık hükümetinde Demokrat Parti 7, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 6 ve Hıristiyan Demokratlar 5 bakanlık aldı. Bakanlık sayılarının dağılımı partilerin Meclis’teki milletvekili sayılarına göre belirlendi.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Dilan Yeşilgöz-Zegerius Savunma Bakanı, Eelco Heinen Maliye Bakanı, David van Weel Adalet ve Güvenlik Bakanı, Thierry Aartsen Çalışma Bakanı olarak görev yapacak. Ayrıca Vincent Karremans Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı, Sophie Hermans Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanlığı üstlenecek.

Yeni hükümetin göreve 23 Şubat’ta başlaması bekleniyor.

Hollanda’da 22 Kasım 2023’te yapılan bir önceki genel seçimden 223 gün sonra, Temmuz 2024’te dörtlü aşırı sağ-merkez sağ hükümetin hükümeti, Wilders’in partisinin büyümesiyle bir yılı dolmadan 3 Haziran 2025’te düştü.

Demokrat Parti, son seçimden birinci parti olarak çıkmıştı.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Hollanda’daki azınlık hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev alacak Dilan Yeşilgöz Dilan Yeşilgöz-Zegerius 1977’de Ankara’da doğdu. Aslen Tuncelili olan Yeşilgöz, çocukluğunu Ankara’da geçirdikten sonra ailesi ile birlikte Hollanda’ya yerleşti.

Siyasi kariyerine Sosyalist Parti’de başlayan Yeşilgöz-Zegerius, partinin Amersfoort şubesinde yönetim kurulu yapıldı. Ardından İşçi Partisi’nin gençlik delegasyonu için yazılar ortaya çıktı ve GroenLinks’te staj yaparak siyasetin yerel yeri güçlendi.

2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev alan Yeşilgöz-Zegerius, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi listesinde dördüncü sıradan seçildi. Bu dönemdeki kararlılığı ve destekleri, onu Temsilciler Meclisi’ne taşıdı.

2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ne seçilen Yeşilgöz-Zegerius, başlangıçta partinin adalet ve güvenlik polisi olarak görev yaptı.

25 Mayıs 2021’de Mona Keijzer, Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevden alınan üçüncü Rutte kabinesiyle birlikte önemli bir göreve getirildi. 10 Ocak 2022’de dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Mark Rutte’nin istifasının ardından, 12 Temmuz’da Yeşilgöz-Zegerius, VVD’nin bir sonraki lider olmak için adaylığını açıkladı. Parti yönetim kurulu tarafından düzenli olarak aday gösterilmesi Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 14 Ağustos’ta VVD’nin yeni lideri oldu.

Adalet Bakanlığı döneminde kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaparak, üniformalı polis memurlarının başörtüsü, haç veya kipa gibi dini semboller içeren giysi ve aksesuarlar takmasını yasakladı.

Göçmen kimliğini reddeden açıklamalarıyla da tartışma konusu olan Yeşilgöz, iltica hakkının kısıtlanmasını savundu. Kamu görevlilerinde başörtüsünün yasaklanması gerektiğini dile getirdi ve Hollanda'daki Türk ve Müslüman siyasetçileri hedef aldı.