Emeklilik sistemi değişiyor: Tarih verildi... Maaşlar güncellenebilir

AKP kurmayları ise en düşük emekli aylığının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu belirterek, dengenin bozulduğunu söyledi. İktidarın ve partinin önceliği ise emekli maaşları olacak. Analizlerin yapıldığını aktaran AKP kurmayları, “Emekliler arasında yüksek prim ödemesine rağmen aylıklarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaştığına dair haklı serzenişler var. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” ifadelerini kullandı.