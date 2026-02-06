30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında milyonlarca emekli 20 bin TL en düşük maaş ile geçimini sağlıyor. Ancak yapılan artışlar emeklilerin refahını artırmadı.
Emeklilik sistemi değişiyor: Tarih verildi... Maaşlar güncellenebilir
En düşük emekli maaşı alanlara yönelik 2019 yılından bu yana yaptığı iyileştirmeler, yüksek prim ödeyen ve daha fazla prim gün sayısı olan emekliler açısından adaletsizliğe yol açtı. İktidar bu konuda çalışma başlattı. Tarih olarak temmuz ayı belirtildi. Maaşlar arasındaki dengesizlik düzenlenecek.Süleyman Çay
En düşük emekli aylığı ile ilgili artışları içeren düzenlemelerin yapılması, bu sebeple daha fazla prim ödeyen ile düşük prim ödeyenlerin aldığı maaş arasındaki makasın kapanması, sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirilere neden oluyor.
Son yapılan düzenleme ile emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasından sonra bu kategoride olanların sayısı 5 milyona geldi. . 2025 Temmuz döneminde bu sayı 3,7 milyon olarak belirtilmişti.
Ödediği primi daha fazla olmasına rağmen, primi az olanlarla aynı maaşı alanların sayısı giderek artınca iktidardan yeni formül arayışı geldi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına ilişkin bir komisyon kurdu. Emekli maaşları arasındaki dengesizliği giderecek düzenlemeler konusunda çalışmalar olacak.
AKP kurmayları ise en düşük emekli aylığının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu belirterek, dengenin bozulduğunu söyledi. İktidarın ve partinin önceliği ise emekli maaşları olacak. Analizlerin yapıldığını aktaran AKP kurmayları, “Emekliler arasında yüksek prim ödemesine rağmen aylıklarının giderek en düşük emekli aylığına yaklaştığına dair haklı serzenişler var. Yüksek prim ödeyenlerle daha düşük prim ödeyenlerin aldığı arasındaki makas giderek kapanıyor. Bu durum daha fazla sürdürülemez” ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da en düşük emekli maaşının yeterli olmadığına serzeniş ederek, temmuz ayında emeklilerle ilgili yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini söyledi.