Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray, UEFA'ya güncellenen kadro listesini bildirdi.

NOA LANG, ASPRILLA VE BOEY KADROYA EKLENDİ

Sarı Kırmızılılar'da takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile birlikte genç stoper Arda Ünyay kadrodan çıkarılırken yeni transferlerden Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey listeye yazıldı. Öte yandan Renato Nhaga ise kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yáser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.