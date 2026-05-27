Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
KOEMAN NOA LANG'I DA KADROYA DAHİL ETTİ
FIFA'ya bildirilen 26 kişilik listede teknik direktör Koeman, Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Noa Lang'a da yer verdi.
HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU
Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Defans: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)
Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Mats Wieffer (Brighton)
Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)
HOLLANDA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİ
Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Hollanda sırasıyla Japonya, İsveç ve Tunus ile gruptan çıkmak için mücadele edecek.