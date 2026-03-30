Tarım arazilerinin korunmasına yönelik hazırlanan yeni düzenleme, kamuoyunda “hobi bahçeleri” olarak bilinen alanları yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, kamuoyunda “hobi bahçesi” olarak bilinen yapılaşmaların mevzuatta yer almadığını ve bu alanların izinsiz yapılaşma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Yıldız, Türkiye genelinde 11 binin üzerinde izinsiz kullanım tespit edildiğini söyledi.

HOBİ BAHÇELERİ YIKILACAK MI?

Yıldız'n açıklamalarının ardından birçok vatandaş ''Hobi bahçeleri yıkılacak mı?'' sorusunu gündeme getirdi.

Gazeteci Zafer Şahin ”Hobi bahçeleri yıkılacak” iddiasını AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’e sorduğunu ifade ederek, Güler'den "Mevcut yapılarla ilgili geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme ileriye dönük olacak." yanıtı aldığını söyledi.

Ankara’da 1000 civarında kooperatif olduğunu söyleyen AKP'li Güler "Bunlar tarım arazilerini bölüyor “Hobi bahçesi” adıyla ranta dönüştür" ifadelerini kullanarak, bu duruma iizn vermeyeceklerini açıkladı.

Kanun çıktıktan sonra bu tip yapılara elektrik, su, doğal gaz, telefon altyapısı veren kuruluşlara da çeşitli miktarlarda cezalar geleceğini ifade eden Güler "Mevcut yapılarda imara aykırı bir durum varsa o zaten belediye ve özel idarelerin sorumluluğunda. Bu kanun teklifi bu yapılar için hazırlanmış bir teklif değil. Tarım arazilerini ranta çeviren, suistimal eden kişileri engellemeyi, tarım topraklarımızı korumayı, gıda güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

"DÜZENLEME İLERİYE DÖNÜK OLACAK"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in ”Hobi bahçeleri yıkılacak” iddiasına verdiği yanıtın tamamı şöyle:

"Bizim böyle bir amacımız yok. Mevcut yapılarla ilgili geriye dönük bir uygulama söz konusu değil. Düzenleme ileriye dönük olacak.

Kanun teklifini iyi anlamadan yorum yapanlar var. Bu hayati bir mesele. Birinci sınıf tarım arazilerini korumayı amaçlıyoruz.

Sadece Ankara’da 1000 civarında kooperatif var. Bunlar tarım arazilerini bölüyor “Hobi bahçesi” adıyla ranta dönüştürüyor. Buna izin vermeyeceğiz.

Kanun çıktıktan sonra bu tip yapılara elektrik, su, doğal gaz, telefon altyapısı veren kuruluşlara da çeşitli miktarlarda cezalar gelecek.

Mevcut yapılarda imara aykırı bir durum varsa o zaten belediye ve özel idarelerin sorumluluğunda. Bu kanun teklifi bu yapılar için hazırlanmış bir teklif değil. Tarım arazilerini ranta çeviren, suistimal eden kişileri engellemeyi, tarım topraklarımızı korumayı, gıda güvenliğimizi sağlamayı hedefliyoruz."