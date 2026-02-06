Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen HKP Genel Başkanı serbest bırakıldı.

"ZİNDANDA DA YARGILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Nurullah Efe Ankut, gözaltına alınmadan önce gerçekleştirdiği paylaşımda geri adım atmayacağını belirtti.

Ankut, "Tayyipgiller’in talimatıyla bir kez daha gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldük. Şu an oradayız. Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada da onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın! Ve gönlümün Sultanı, eşim Hacer Efe; bugüne kadar olduğu gibi orada da içimi hep seninle ısıtacağım…" sözlerini sarf etti.



SERBEST BIRAKILDI

Akşam saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen HKP Genel Başkanı, serbest bırakıldı. Partinin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Yargıyı muhalifleri sindirmek için bir operasyon silahına dönüştüren AKP'giller ne yaparlarsa yapsınlar, Genel Başkan'ımızın ve Partimizin mücadelesini engelleyemeyeceklerdir."