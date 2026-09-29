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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yakalanan ve önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Aralarında eski belediye başkanları AK Parti'li Ahmet Sungur ve MHP'li Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 zanlı, ardından hakimliğe sevk edildi.

ESKİ BAŞKANLAR SUNGUR VE TÜRKYILMAZ TUTUKLANDI





Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 2'sine ev hapsi verildi, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.





AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR



Geniş çaplı soruşturmanın ilk adımı 24 Eylül'de atılmış ve eski belediye başkanlarının yanı sıra meclis üyeleri, belediye çalışanları ile iş insanlarının da aralarında olduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurumlarını dolandırıcılık" gibi kritik maddeler yer alıyor.