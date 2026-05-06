Türkiye’de 90’lı yılların en kanlı örgütlerinden biri olan Hizbullah’ın lider kadrosuna yönelik 'sessiz sedasız' bir operasyon yapıldığı ortaya çıktı. Nefes Gazetesi'nden Özgür Cebe’nin haberine göre; İçişleri Bakanlığı, örgütün lideri Edip Gümüş ve askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar’ı 'terör listeleri'nden çıkardı.

20 MİLYONLUK KIRMIZI KATEGORİDEN SİLİNDİLER

2011 yılında uzun tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edildikleri gece kayıplara karışan Edip Gümüş ve Cemal Tutar hakkında 15 yıldır yakalama kararı bulunuyordu. Gümüş, Bakanlığın 20 milyon lira ödüllü 'Kırmızı' kategorisinde, Tutar ise 8 milyonluk 'Turuncu' listesinde aranıyordu. Ancak mahkemenin son kararıyla bu isimler artık aranan şahıslar statüsünden çıkarıldı.

SAVCILIĞIN MÜTALAASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Süreç, sanık avukatlarının "mahkumiyet kararını veren hakimler FETÖ’cüydü" diyerek yeniden yargılama talep etmesiyle başladı. Mahkeme savcısı başlangıçta bu talebin yasal şartları oluşmadığı gerekçesiyle reddini istedi. Ancak kısa süre sonra sunulan ikinci mütalaada kararın mahkemenin takdirine bırakılması, tartışmalı tahliye sürecinin önünü açtı.

FİRARİ SANIKLARA "ADLİ KONTROL" UYGULANDI

Ağır ceza mahkemesi, her iki Hizbullah lideri hakkındaki infazı durdurarak yakalama kararlarını kaldırdı. Mahkemenin en dikkat çekici kararı ise; halihazırda firarda olan ve nerede oldukları bilinmeyen hükümlüler hakkında sanki tutukluymuşlar gibi sadece 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulaması oldu.

YENİDEN YARGILAMA YOLU AÇILDI

Karar doğrultusunda, 183 kişinin ölümünden sorumlu olan Edip Gümüş ve Cemal Tutar için yeniden yargılama dosyası açıldı.