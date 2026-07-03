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Kaynak: İHA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafınca hayata geçirilecek halk ekmek fabrikası projesinde inşaat çalışmalarına start verildi.

Koruma betonunun uygulanmasıyla birlikte temel donatısı ve çelik hasır çalışmalarının yapılabilmesi için sağlam, temiz ve uygun bir zemin oluşturulacağı ifade edildi.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, modern üretim tekniklerini geleneksel fırıncılık anlayışıyla bir araya getirecek tesisin yalnızca bir üretim merkezi olmayacağını söylerken, toplam 10 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olacağını açıkladı.