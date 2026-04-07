Asayiş şube müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalanlarla ilgili soruşturma başlattı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin de destek verdiği çalışmada polisler, olayların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Sürdürülen çalışmalarda A.H. (22) adlı şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin İkitelli, Zeytinburnu ve Fatih'te 5 ayrı motosiklet hırsızlığının faili olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önceden de 38 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheli A.H.'nin bir süre önce sanal medyadan "İstanbul'a geliyorum. İcraatlara devam" paylaşımı yaptığını belirledi. Şüphelinin paylaştığı görüntülerde kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.