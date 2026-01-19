Delhi-Bagdogra seferini yapan ve 237 yolcu ile mürettebatı taşıyan 6E-6650 sefer sayılı IndiGo uçağı, 'bomba' ihbarının ardından Lucknow Havalimanı'na indi. Yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, havalimanına bomba imha ekipleri, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

'UÇAKTA BOMBA VAR' YAZILI NOT

Lucknow Emniyet Müdürlüğü, bomba tehdidinin uçağın tuvaletinde bulunan ve kağıt mendile "uçakta bomba olduğu" yazılan bir nottan kaynaklandığını duyurdu.

Yapılan kontrollerde uçakta bombaya rastlanmaması üzerine uçak saat 16.40'ta Lucknow'dan Bagdogra'ya doğru gitmek üzere yeniden havalandı.