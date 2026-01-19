Mimar ve mühendisleri ilgilendiriyor: Yeşil pasaport hakkı tanındı

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara

Kadro derecesi 1, 2 ve 3. derece olan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurlarına

1, 2 ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurlarına

Kadrosu olmadan çalışıp emeklilik kesintileri 1, 2 ve 3. derece üzerinden alınan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına

İl, ilçe ve 1. kademe belediye başkanlarına

Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına

Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanlarına

Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlara

Bu şartları taşıyanların eşlerine, evli veya iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar yeşil pasaport hakkı tanınır.