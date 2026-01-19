Yurt dışına çıkışta vize engeline takılmamanın en garanti yolu yeşil pasaport. Pasaport Kanunu'nda değişiklik içeren düzenlemenin vize engellerini azaltarak uluslararası faaliyetleri artırması hedefleniyor.
Mimar ve mühendisleri ilgilendiriyor: Yeşil pasaport hakkı tanındı
Meslekte fiili çalışma süresi 15 yılı aşmış ve meslek odasına kayıtlı mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören düzenleme Meclis gündeminde.Derleyen: Aykut Metehan
TBMM'nin gündemine gelen düzenleme, meslek odasına kayıtlı mimar ve mühendisleri içeriyor. Fiili çalışma süresi 15 yıl ve üstü olan mimar ve mühendisler bu düzenleme sonucu yeşil pasaport hakkı elde edebilecekler.
Pasaport Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklik, 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı kapsamında hazırlanarak 2/3312 esas numarasıyla kayda alındı. 13 Ekim 2025'de TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme halihazırda İçişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor.
Teklifin özetinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalara üye olan, mesleğini aktif biçimde icra eden ve 15 yılını dolduran mühendis ve mimarların yeşil pasaporttan yararlanmasının amaçlandığı belirtiliyor. Düzenleme ile bu meslek gruplarının yurt dışı faaliyetlerinin önündeki bürokratik engellerin azaltılması hedefleniyor.
Özellikle uluslararası toplantılar, teknik incelemeler, fuarlar ve proje çalışmaları kapsamında yurt dışına çıkma ihtiyacı hisseden ve vize sorunlarıyla karşılaşan mimar ve mühendislerin yeşil pasaport almasını öngören düzenleme sadece bireysel fayda sağlamayacak, Türkiye'nin teknik alanlardaki uluslararası temsilini de güçlendirecek.
Düzenlemenin yasalaşması halinde mühendis ve mimarların uluslararası hareketliliğinin artması, teknik iş birliklerinin daha hızlı yürütülmesi ve Türkiye’nin mühendislik ile mimarlık alanlarındaki görünürlüğünün güçlenmesi bekleniyor.
Teklifin, İçişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi öngörülüyor.
Yeşil pasaportun avantajları nedir?
Vizeye gerek duymadan 130’dan fazla ülkeye seyahat etme imkânı sunar.
Ülkeye giriş çıkış için en az 3 ay (90 gün) süre tanır ve bazı ülkelerde bu süre 6 aya kadar çıkabilir.
Vize isteyen bazı ülkeler için online veya kapıda vize alma gibi fırsatlar mevcuttur.
Herhangi bir şekilde pasaport harcı ödemeye gerek yoktur. Bu durum ise yeşil pasaportun daha masrafsız olması anlamına gelir.
Sunduğu imkanlardan sadece hak sahibinin değil, aile bireylerinin de ayrıca yararlanmasını sağlamaktadır.
Yeşil Pasaport Süresi Ne Kadar?
Damgalı yeşil pasaportların geçerlilik süresi; yerli ve milli pasaport üretimine başlanmasından dolayı 5 seneden 10 seneye çıkarılmıştır. Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan yeşil pasaport süre uzatma işlemi ücretsiz yapılabilir
Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?
TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara
Kadro derecesi 1, 2 ve 3. derece olan veya bu derecelerden emekli olan devlet memurlarına
1, 2 ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışırken emekli olan devlet memurlarına
Kadrosu olmadan çalışıp emeklilik kesintileri 1, 2 ve 3. derece üzerinden alınan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına
İl, ilçe ve 1. kademe belediye başkanlarına
Özelleştirilmiş olmasına rağmen gerekli şartları taşıyan Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına
Belirli şartları taşıyan, yüksek oranda ihracat yapan iş insanlarına
Baroda kaydı olan, en az 15 yıllık avukatlara
Bu şartları taşıyanların eşlerine, evli veya iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya kadar yeşil pasaport hakkı tanınır.