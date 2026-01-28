Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bulunan turistik Sonamarg beldesinde gece saatlerinde çığ meydana geldi. Ganderbal ilçesinde yaşanan olay sonrası bölge kısa süreli panik yaşarken, yetkililer çığın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

Çığın etkili olduğu bölgede yapılarda da ciddi bir hasar oluşmadığı belirtildi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yerel ekiplerin bölgede inceleme yaptığı öğrenildi.

Uçuşlar iptal, yollar kapalı

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Srinagar Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. NDTV’nin aktardığına göre havalimanında planlanan 58 uçuşun tamamı güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Ayrıca Srinagar-Jammu kara yolu başta olmak üzere bazı güzergâhların da geçici olarak ulaşıma kapatıldığı, kar ve çığ riskine karşı bölgede tedbirlerin artırıldığı kaydedildi.

Sonamarg, kış aylarında hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği önemli bir tatil noktası olarak biliniyor. Yetkililer, bölgede hava koşullarının düzelmesine kadar dikkatli olunması çağrısında bulundu.