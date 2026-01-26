Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölümcül Nipah virüsü (NiV) vakaları tespit edildi. Yarasa kaynaklı Nipah virüsü, Hindistan'ın üçüncü büyük şehri olan eyalet başkenti Kolkata yakınlarındaki özel bir hastanede çalışan iki hemşirenin virüse yakalandığı, bunlardan birinin durumunun kritik olduğu ortaya çıktı. Hemşirelerin, ağır solunum semptomları olan ve yaşamını yitiren bir hastadan bulaşmış olabileceği düşünülüyor.

Bölgede karantina uygulaması başlatıldı. Şu ana kadar test edilen 180 Nipah virüsü kaptığı düşünülen kişinin sonuçları negatif. 'Yüksek riskli temaslı' 20 kişi ise gözetim altına alındı.

Yetkililer, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, nefes darlığı veya nöbet gibi semptomlar gösteren yolcuların derhal tıbbi yardım alması gerektiğini vurguladı. Hastalığın kuluçka süresinin 5 ila 14 gün arasında olduğu, belirtilerin yüksek ateş ve baş ağrısıyla başlayıp 24-48 saat içinde komaya varan ensefalite (beyin iltihabı) dönüşebildiği vurgulandı.

HAVAALANLARINDA SIKI TARAMA ÖNLEMİ

Hindistan’da ortaya çıkan Nipah virüsü, ülkeleri alarma geçirdi. Tayland Hastalık Kontrol Dairesi (DDC), Hindistan'da patlak veren ve sağlık çalışanlarını da etkileyen ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle havaalanlarında sıkı tarama önlemleri başlattı.

NİPAL VİRÜCÜ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dünyada büyük salgınlara yol açma potansiyeli en yüksek virüslerin neden olduğu ölümcül hastalıklar listesinin başında Nipah da bulunuyor.

Virüs, öncelikle meyve yarasalarından insanlara enfekte hayvanlarla doğrudan temas veya bozulmuş gıda ve bitki özü tüketimi yoluyla bulaşıyor. Nipah virüsünün doğal deposu olarak kabul edilen meyve yarasalarının dışkılarıyla veya tükürükleriyle doğrudan veya dolaylı temas eden insanlar enfekte olabiliyor. İnsandan insana ise solunum yoluyla yayılıyor.

Nipah virüsü bulaşanlarda, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kusma ve kronik solunum sıkıntısı gibi bir dizi belirtiler baş gösterebiliyor. Ağır vakalarda ise virüs beyin iltihabına yol açarak 24-48 saat içinde koma ve ölümle sonuçlanabiliyor.

DSÖ'ye göre Nipah virüsünde ölüm oranı, yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor. Virüse karşı herhangi bir aşı yok. Hastalara sadece destek tedavisi yapılıyor.