Türkiye’nin ilk pandemi hastanelerinden biri olarak bilinen Heybeliada Sanatoryumu’nun bulunduğu arazinin yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi için süreç yeniden başlatıldı. Adalar Belediyesi’nin açıklamasına göre, daha önce yargı kararıyla iptal edilen tahsis işlemi için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu kez olumlu görüş verdi.

YENİ DAVA HAZIRLIĞI BAŞLADI

1924 yılında verem hastalarının tedavisi amacıyla hizmete açılan ve 2005 yılında kapatılan Heybeliada Sanatoryumu, uzun yıllar Türkiye’nin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak kullanıldı. Sanatoryum arazisi ilk kez 2018 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiş, ancak açılan davalar sonucunda idare mahkemesi 2022’de bu kararı iptal etmişti.

Adalar Belediyesi yetkilileri, kurul kararına karşı yeniden dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı. Diyanet’in araziyi din görevlilerine yönelik eğitim, Kur’an kursları ve gençlik faaliyetleri için kullanmayı planladığı belirtilirken, sağlık meslek örgütleri ise tarihi yapının yeniden sağlık alanında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.