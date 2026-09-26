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Kaynak: DHA

Ankara’da köfte tezgahında hesap tartışması dehşete dönüştü. Müşterisinin kaldırım taşıyla saldırdığı 46 yaşındaki Ali Arduç, hastanede üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu ile birlikte köfte tezgahı işleten Ali Arduç, köfte yiyen müşterisi İ.Ö.’den hesabı ödemesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, İ.Ö. yerden aldığı kaldırım taşıyla Arduç’a saldırdı. Başına aldığı darbenin ardından yere yığılan Arduç, vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı tekmeler ve darbeler nedeniyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Arduç’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Arduç, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İ.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.