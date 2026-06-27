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2026 Dünya Kupası'nda Ekvador'un Almanya'yı 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükselmesinin ardından yaşanan bir an, turnuvanın en anlamlı hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hâkim olamayan Teknik Direktör Sebastian Beccacece, tribünlere koşarak eşine sarıldı. O görüntülerin ardında ise günler önce yaşanan zor günler vardı.

Eleştirilerin ortasında tek desteği eşi oldu

Ekvador'un Curaçao ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Beccacece'nin ailesi tribünde bazı taraftarların sözlü saldırısına uğradı. Eski milli futbolcu Montero da deneyimli teknik adamı sert sözlerle eleştirerek istifaya çağırdı.

Montero, "Boş laf üretmeyi bırak ve milli takımdan istifa et. Biraz gururun olsun. Tarihin en iyisi olması gereken bir jenerasyonla futbolumuza büyük zarar verdin." ifadelerini kullandı.

"HERKES ŞÜPHE EDERKEN O BANA İNANDI"

Almanya galibiyetinin ardından tribünlere koşmasının nedenini açıklayan Beccacece, eşine duyduğu minneti şu sözlerle anlattı:

"Herkes bizden şüphe ederken eşim bana hep inandı. Tüm dünyanın gözü önünde ona teşekkür etmek istedim."

Eleştirilerin gölgesinde başlayan Dünya Kupası yolculuğu, Ekvador'un son 32 turuna yükselmesiyle mutlu sona ulaşırken, Beccacece'nin eşine sarıldığı o anlar turnuvanın unutulmaz kareleri arasına girdi.