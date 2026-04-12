Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Ankara’nın ulaşım ağındaki en kritik hatlardan biri olan Başkentray’ın 12 Nisan 2018’de yenilenerek hizmete açıldığını hatırlattı. Başkentray’ın sekiz yıldır metro standartlarında banliyö hizmeti sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin Başkent ulaşımındaki dönüştürücü etkisine dikkat çekti.

METRO KONFORUNDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bakan Uraloğlu, Kayaş-Sincan arasındaki hattın tamamen modernize edildiğini belirterek, "Başkentray’ı yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine aynı anda hizmet verecek şekilde tasarladık. Proje dahilinde 24 istasyonu metro standartlarında baştan inşa ettik ve Eryaman YHT Garı’nı tamamlayarak bölgedeki ulaşım kalitesini artırdık" dedi.

8 Yılda 140 Milyondan Fazla Yolcu

Hattın kullanım verilerini paylaşan Uraloğlu, şu bilgileri aktardı:

"8 yıllık süreçte 140,3 milyon vatandaş Başkentray ile seyahat etti. Her gün yaklaşık 76 bin kişi bu hattı kullanıyor. Yoğun günlerde yolcu sayısı 115 bine kadar ulaşıyor."

"ULAŞIMIN BEL KEMİĞİ"

Yaklaşık 36 kilometrelik bir güzergahta güvenli ve hızlı bir alternatif sunduklarını ifade eden Uraloğlu, Başkentray’ın sadece bir tren hattı değil, Ankara’daki diğer toplu taşıma araçlarıyla (metro, otobüs) tam entegre bir sistem olduğunu belirtti.

İstasyonların engelli erişimine tam uyumlu hale getirildiğini söyleyen Bakan, modern tren setleriyle yolcu konforunun ve seyahat güvenliğinin en üst seviyede tutulduğunun altını çizdi.