Teknoloji dünyasında merakla beklenen Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu için şimdiden özel tasarımlar hazırlandı. Caviar, cihazın teknik detayları henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, "Flagman" adını verdiği lüks seriyi tüketicilerin beğenisine sundu. Apple'ın en teknolojik ve en pahalı modeli olması beklenen cihaz için başlatılan bu erken ön sipariş süreci, lüks teknoloji pazarında büyük bir yankı uyandırdı.

DÖRT FARKLI PREMIUM SEÇENEK SUNULUYOR

Sektördeki sızıntılar, Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir cihazın kapalı konumdayken kompakt bir not defterini andıracağına işaret ediyor. Caviar'ın yeni koleksiyonu da bu tasarım öngörüsü üzerine inşa edildi. Seri kapsamında "Dark Cherry", "Titan", "Silver" ve "Gold" olmak üzere dört farklı versiyon sunuluyor. Özellikle 999 ayar altın detaylarla süslenmiş mor timsah derisi kaplamalı "Dark Cherry" seçeneği markanın estetik anlayışını yansıtıyor. Serinin en pahalı versiyonu olan 1 TB kapasiteli "Gold" modeli ise 1 milyon 19 bin rublelik fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

APPLE'IN 50. YILINA ÖZEL TASARIM

Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından biri, Apple’ın 50. yıl dönümüne ithafen geliştirilen özel model oldu. Bu tasarımda, karbon fiber detaylar ile 750 ayar altından üretilmiş üç boyutlu Apple logosu bir arada kullanılıyor. Serideki diğer seçeneklerden "Titan" modeli tamamen siyah ve monokrom bir görünüm sergilerken, "Silver" versiyonu ise 925 ayar gümüş panellerle rafine bir teknolojik deneyim vadediyor. Yetkililer, bu koleksiyonun sadece bir telefon modifikasyonu değil, aynı zamanda bir statü sembolü olduğunu vurguluyor.

KATLANABİLİR PAZARDA REKABET ŞEKİLLENİYOR

Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisine geçişi, akıllı telefon piyasasındaki rekabet dengelerini tamamen değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Caviar gibi şirketlerin henüz resmi lansmanı yapılmamış bir cihaz için bu kadar erken dönemde koleksiyon açıklaması, pazarın ürüne yönelik yüksek beklentisini gözler önüne seriyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi olmasa da bu tip lüks özelleştirmeler, iPhone Ultra'nın piyasaya sürüldüğü anda yüksek fiyat segmentinin zirvesine yerleşeceğinin habercisi niteliğini taşıyor.