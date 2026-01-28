İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç soruşturmasında önemli bir aşama geride bırakıldı. Kamuoyunda “Hells Angels (Cehennem Melekleri)” olarak bilinen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgüt elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında,

“örgüt liderliği”, “nitelikli yağma”, “ağırlaşmış kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

13 sanık için de ağır suçlamalar

Arabacı ile birlikte örgüt üyesi oldukları öne sürülen 13 sanık hakkında da çok sayıda suçtan hapis cezası talep edildi. Savcılık, bu sanıklar için “örgüt yöneticiliği”, “örgüt üyeliği”, “örgüte yardım etmek”, “nitelikli yağma”, “silahla kasten yaralama”, “ağırlaşmış kasten yaralama” ve ilgili silah kanununa muhalefet suçlamalarını yöneltti.

İddianamede, halen tutuksuz bulunan 13 sanığın da tutuklu yargılanması talep edildi.

Organize suç örgütüne yönelik davanın önümüzdeki günlerde İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.