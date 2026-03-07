İstanbul’da sağlık emekçileri, mesleki haklar ve sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. “Büyük Hekim Yürüyüşü” adı verilen eylemde hekimler ve sağlık çalışanları, sağlık politikalarını ve çalışma koşullarını protesto etti.

Yürüyüş boyunca sağlık çalışanları “İyi hekimlik değerlerini savunmak için birlikte güçlüyüz”, “Eziyet yönetmeliğini istemiyoruz” ve “Bakan istifa” yazılı pankartlar taşıdı. Katılımcılar ayrıca “Susmuyoruz, korkmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz”, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” ve “Sağlık haktır, satılamaz” sloganları attı.

“SAVAŞ HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR”

Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, küresel çatışmaların sağlık üzerindeki etkilerine de değindi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını hatırlatan Küçükosmanoğlu, savaşların halk sağlığı açısından büyük yıkımlara yol açtığını belirtti.

Küçükosmanoğlu, savaşlara ayrılan bütçelerin sağlık ve toplumsal refah için kullanılması halinde dünya genelinde pek çok sorunun çözülebileceğini söyledi.

“SAĞLIK SİSTEMİ CİDDİ KRİZ YAŞIYOR”

Basın açıklamasını ise İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç okudu. Açıklamada Türkiye’de sağlık sisteminin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Sağlık hizmetlerinin giderek piyasa koşulları içinde şekillendiği belirtilen açıklamada, sağlık çalışanlarının artan iş yükü, güvencesizlik ve ağır çalışma şartları altında görev yapmak zorunda kaldığı vurgulandı.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI ELEŞTİRİLDİ”

Hekimler, sağlık sistemindeki sorunların temelinde uzun süredir uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğunu savundu. Açıklamada, sağlık hizmetinin toplumun ihtiyaçlarına göre planlanan kamusal bir hizmet olması gerekirken performans baskısı ve ticari anlayışın ön plana çıktığı ifade edildi.

Sağlık kurumlarının işletme mantığıyla yönetildiği ve nitelik yerine hız ve sayısal hedeflerin öne çıktığı eleştirisi yapıldı.

“SAĞLIK 5 DAKİKAYA SIĞMAZ”

Açıklamada Türkiye’de yıllık doktor başvurularının bir milyarı aştığına dikkat çekilerek, muayene sürelerinin giderek kısaltılmasının sağlık hizmetinin kalitesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Hekimler, “Hastaya ayrılan sürenin beş dakikaya indirildiği bir sistemde nitelikli sağlık hizmetinden söz edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

AİLE HEKİMLİĞİ DÜZENLEMESİNE TEPKİ

Sağlık emekçileri, aile hekimliği sisteminde getirilen yeni düzenlemeleri de eleştirdi. “Eziyet Yönetmeliği” olarak nitelendirilen düzenlemenin aile hekimlerine yeni yükümlülükler getirdiği ve bürokratik baskıyı artırdığı ifade edildi.

HEKİM GÖÇÜ UYARISI

Açıklamada, sağlık çalışanlarının düşük ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve artan şiddet nedeniyle zor bir süreçten geçtiği belirtilerek özellikle genç hekimler arasında yurt dışına göçün arttığı uyarısı yapıldı.

Hekimler, Türkiye’nin sağlık alanındaki insan gücü ve birikiminin güçlü bir sağlık sistemi kurmaya yeterli olduğunu belirterek sorunun kaynak eksikliğinden değil, sağlık politikalarındaki tercihlerden kaynaklandığını savundu.

“SAĞLIK KAMUSAL BİR SORUMLULUKTUR”

Sağlık emekçileri, sağlık hizmetinin piyasa koşullarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak kamusal bir sağlık sisteminin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın sonunda hekimler, iyi hekimlik değerlerini ve toplumun sağlık hakkını savunmaya devam edeceklerini belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.