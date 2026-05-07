Bu karar, HBO’nun J.K. Rowling’in yedi kitaptan oluşan “Harry Potter” serisini yaklaşık on yıllık bir süreçte yedi sezonluk dev bir televizyon projesine dönüştürme hedefini destekliyor.

“Harry Potter ve Sırlar Odası” kitabını temel alacak ikinci sezonun çekimlerinin sonbaharda başlayacağı açıklandı. İlk sezonda senarist olarak görev yapan Jon Brown ise yeni sezonda yardımcı yapımcı koltuğuna geçecek.

İngiltere’de kullanılan orijinal kitap adıyla “Harry Potter ve Felsefe Taşı” adını taşıyan ilk sezon, Harry Potter’ın 11. yaş gününde hayatının tamamen değişmesiyle başlayacak. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’ndan gelen gizemli mektup, Harry’i büyücülük dünyasına taşırken onu karanlık bir tehditle de karşı karşıya bırakacak.

Yeni uyarlamada Harry Potter karakterine Dominic McLaughlin hayat verirken, Hermione Granger rolünde Arabella Stanton, Ron Weasley rolünde ise Alastair Stout izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu kadrosunda ayrıca dikkat çeken isimler yer alıyor. John Lithgow, Albus Dumbledore karakterini canlandırırken; Janet McTeer, Profesör McGonagall rolüyle ekranlara gelecek. Nick Frost, Hagrid karakterine hayat verirken Paapa Essiedu ise Severus Snape olarak izleyiciyle buluşacak.