Game of Thrones evreninin spin-off projesi olan House of the Dragon, geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda eden 3. sezonuyla güçlü bir izlenme grafiği çizdi. Bir önceki sezonun finali sonrası izleyici sayısında ciddi bir gerileme yaşanabileceğine dair yapılan tahminlerin aksine, yapım sezon boyunca yüksek izlenme oranlarını sürdürdü.

SEZON FİNALİ İLK ÜÇ GÜNDE 21 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI

HBO tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 3. sezon finali yayınlandığı ilk üç gün içerisinde 21 milyon izleyici tarafından takip edildi. Sezonun ilk bölümüne oranla yalnızca yüzde 2'lik bir düşüşe işaret eden bu veri, dizinin izleyici sadakatini koruduğunu gösterdi. Dizi genelinde ise ikinci sezonda bölüm başına elde edilen 35 milyonluk ortalama izleyici sayısı, üçüncü sezonda 34 milyon seviyesinde gerçekleşti.

WESTEROS'TAKİ TAHT KAVGASI DEVAM EDİYOR

Game of Thrones'ta yaşanan olayların yaklaşık 170 yıl öncesini konu edinen House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içerisindeki iktidar mücadelesini ve Ejderhaların Dansı olarak bilinen iç savaşı odağına alıyor. Diyarı kaosa sürükleyen bu amansız taht kavgası, Westeros'un köklü hanelerini de taraf seçmeye zorlayarak hikaye derinliğini sürdürüyor.